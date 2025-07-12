AK Parti'den 32. İstişare ve Değerlendirme kampına özel şarkı
AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl özel bir sürprize sahne oldu.
Ak Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Kampı, bu yıl özel bir sürprize sahne oldu. Ak Parti'nin geleneksel kamp buluşması için özel olarak hazırlanan şarkı, ilk kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dinletildi.
Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan koordinasyonunda hazırlanan şarkı, kampın teması olan "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" çerçevesinde yazıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Acar'ın sözlerine katkı sunduğu şarkı, Kampın açılış konuşması için sahnede olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk kez dinletildi.
Coşkulu bir atmosferde dinlenen şarkı, salonda büyük beğeni topladı.
'Dünya bizi Bekler' isimli şarkının sözleri ise şu şekilde:
"Geleceğe bak
Uyku yok bize
Haram yorulmak
Halk için Hakk'la
Küresel yolda
İşte AK Parti
Dimdik ayakta
Milletin gücüyle
Sınırları aşan
Türkiye'nin Lideri
İşte AK Parti
Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler
O bir küresel lider
Recep Tayyip Erdoğan
Meşaleni yak
Haydi sen de kalk
Tarih yeniden
Yazılıyor bak
Sınırları aş
Mazluma ulaş
Artık silinsin
Gözlerdeki yaş
Milletin gücüyle
Sınırları aşan
Türkiye'nin Lideri
İşte AK Parti
Milyonlar nefer
Dünya bizi bekler
O bir küresel lider
Recep Tayyip Erdoğan" - ANKARA