AK Parti'den 15 Temmuz'un 9. Yıl Dönümü İçin Video Mesaj

AK Parti'den 15 Temmuz'un 9. Yıl Dönümü İçin Video Mesaj
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AK Parti, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Açıklamada, o gece gösterilen direnişin tarihi önemi vurgulanarak, şehitler rahmetle, gaziler ise minnetle anıldı.

Ak Parti'nin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video paylaşıldı.

Partinin sosyal medya hesabından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video mesaj paylaşıldı. Yapılan açıklamada ise, "Tarih, 15 Temmuz gecesini bir milletin destansı direnişi olarak yazacak. O gece gövdesini siper eden her bir yürek, bu vatanın onurudur. Aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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