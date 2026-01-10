Haberler

AK Parti'den "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" paylaşımı

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına teşekkür edildi.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı.

AK Parti'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirme sorumluluğunu fedakarca yerine getiren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

