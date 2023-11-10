AK Parti'de yerel seçim aday belirleme takvimi netleşti

AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, partinin yerel seçim takvimine ilişkin bilgi verdi.

Şireci, seçime ilişkin hazırlıklarını ve tempolarını hızlandırdıklarını belirterek, aday olmak isteyenler için başlayan istifa sürecinin 1 Aralık'ta sona ereceğini kaydetti. Şireci 1 Ocak 2024 itibariyle de seçim süreci ve seçim takviminin devreye alınacağını ve sürecin resmen başlayacağını söyledi.

Adaylık müracaatlarını almaya başladıklarını belirten Şireci: "14 ve 28 Mayıs seçimlerinden Cumhur İttifakı olarak zaferle çıktık ve şimdi de yerel seçimler önümüzde duruyor. Yerel seçimler de bizim için oldukça önemli. Milletimize hizmetkarlık yolunda en önemli adım yerel seçimler ve belediyeciliktir. Türkiye Yüzyılı inşası yolunda var gücümüzle çalışmak suretiyle bu yerel seçim sürecini de salimen atlatıp, daha yeni heyecanlara doğru Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yol almaya devam edeceğiz" dedi.

"Başvuru aidatı yerine yine bağış almaya karar verdik"

Şireci, başvuruların dijital ortamda "başvuru.akparti.org.tr" adresinden alınacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sefer başvuru aidatı alınmayacak. Başvuru aidatı yerine yine bağış almaya karar verildi. Büyükşehrin dışında kalan il belediye başkan adaylarımız 30 bin lira, ilçe belediye başkan adaylarımız 20 bin lira, belde belediye başkanı adaylarımız 10 bin lira, büyük şehirlerin dışında kalan illerin ilçelerine ilişkin meclis üyeleri ile il genel meclis üyelerinden de 5 bin lira bağış almak suretiyle aday müracaatlarını kabul edeceğiz. Bağışlar tüm dünyanın gözleri önünde vahşice işlenen ve soykırıma varan saldırılardan etkilenen Gazzeli kardeşlerimizin temel insani ihtiyaçlarını karşılanması için AFAD üzerinden kendilerine ulaşmış olacak."

Şireci, 18-30 yaş arası genç ile kadın adaylardan belirlenen miktarın yarısının, engelli adaylardan ise 4'te birinin alınacağını söyleyerek; "Temayül yoklamasının 19 Kasım Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında elektronik ortamda yapılacak. Yoklamanın, MYK ve MKYK üyelerimiz ile milletvekillerimizden oluşan başkan ve komisyon üyelerimiz marifetiyle gerçekleştirilecek. Temayül yoklaması yaklaşık 140 bin teşkilat mensubuyla yapılacak. Aday başvurularının dijital ortamda alınmasıyla yaklaşık 3 ton kağıt israfının önüne geçilecek. Seçimlerin ülkemize şehrimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu. - ERZİNCAN