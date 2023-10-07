AK Parti'de yeni Merkez Yürütme Kurulu belli oldu

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sonrası Ak Parti'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerini açıkladı. AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde gerçekleştirilen Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Olağanüstü kongrenin birlik ve dayanışma içerisinde gerçekleştirildiğini belirten Çelik, "AK Parti bir kere daha hem istikrarın adresi olduğunu, hem de değişimin adresi olduğunu net bir şekilde göstermiş oldu. Bu kongreyle birlikte artık tamamen yerel seçimlere doğru partimiz bütün birimleriyle çalışmalarını sürdürecek. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk MKYK toplantımızı, bir tanışma toplantı değerlendirmeler şeklinde gerçekleştirmiş olduk. Genel başkanımızın MKYK'mıza ilk olarak verdiği görev ve altını çizdiği husus, Türkiye'yi bizde olmayan, belediyecilik hizmeti alamayan yerlerle, daha güçlü bir belediyecilik hizmetiyle buluşturmak üzere çalışmalara başlamak olmuştur" ifadelerini kullandı.

"MKYK'larımızın ortak özelliği, kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi"

Muhalefet partilerinde değişim tartışmaları tartışmalarının kaosla yürütülürken, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın, hem toplumun istikrar talebini hem de değişim tartışmalarını kucaklayacak bir siyasi iradeyi ortaya koymayı sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Bizim bütün MKYK'larımız, bütün kongrelerimiz tecrübenin, istikrarın devamlılığını sağlayan; aynı zamanda da değişimi kucaklayan bir denge içerisinde olmuştur. Yine bütün MKYK'larımızın ortak özelliği, kadınların siyasette daha güçlü bir şekilde yer alabilmesi, partimizin her alanında etkisini göstermesi açısından güçlü bir temsile sahip olmalarıdır. Aynı şekilde gençlerin temsili ve Türkiye'nin bütün sosyolojisini kucaklayan bir siyasi hareket olarak AK Parti'nin bütün sosyal kesimleri kucaklayacak bir yayılma ve temsil içerisinde MKYK'sını oluşturması ve kongresini yapmasıdır. Nitekim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız kongre konuşmasında bütün Türkiye'nin duyduğu gibi, daha yaygın bir şekilde bu çalışmaları sürdürebilmek maksadıyla da Meclis'ten kısıtlı sayıda arkadaşımızı MKYK'ya aldığımızı, değişik toplum kesimlerinin temsiline odaklanan bir yaklaşımı benimsediklerini ifade etmişlerdir. Bugün itibariyle artık ilk MKYK'yla birlikte bu süreç tamamlanmış bulunmaktadır. Bundan sonrası yerel seçimlere hazırlıktır" ifadelerini kullandı.

Çelik, ayrıca listelerde olmayan Grup Başkanı ve Grup Başkan Vekilinin de MKYK'nın ve MYK'nın doğal üyesi olduğunu hatırlattı ve bu sebeple listelerde olmadıklarını ifade etti. Bütün birimlerin yarın sabah itibariyle görevlerine başlayacağının altını çizen Çelik, geçmiş dönemde görev yapan üyelere teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Yüksek İstişare Kurulu'nu ilan edeceklerini bugün kongrede ifade ettiler. Böylece bütün birimlerimiz açısından AK Parti bu kongresinde gerçekleştirerek yerel seçime hazır hale gelmiştir. Önümüzdeki dönemde inşallah milletimizle daha çok buluşarak, Türkiye'yi AK Parti ve Cumhur İttifakı belediyeleriyle daha büyük oranda buluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

"Hangi taraftan olursa olsun sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz"

Çelik, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Filistinli ile İsrail arasında yaşanan çatışmalara ilişkin sorusu üzerine Çelik, "Tabii yakından takip ediyoruz. Birincisi, prensip olarak söyleyeyim; her türlü sivil ölüm kaybına karşıyız. Bu bakımdan, hangi taraftan olursa olsun sivillerin kaybına yol açacak şiddetten uzak durulması gerektiğini ifade ediyoruz. İkincisi olayı daha da tırmandıracak, daha çok kan dökülmesine yol açacak bir şiddet döngüsünün ortaya çıkmamasını temenni ediyoruz. Burada itidal önemlidir. Karşılıklı olarak şiddetin artırılmasının daha kötü, daha vahim sonuçları olacaktır. Biz bölgede müzakereye, diplomasiye dayanan bir barış ve huzur ortamı olması gerektiğini her zaman ifade ettik ve bunu ifade etmeye devam ediyoruz. Biz, şiddetin daha fazla tırmanmasından kaygı duyduğumuzu ifade ediyoruz. O sebeple bütün tarafları şiddeti daha da tırmandırarak adım atmaktan uzak durmaya davet ediyoruz. Dışişleri Bakanlığımız başta olmak üzere, ilgili bütün birimlerimiz takip ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da yakın takibinde. Biz de parti olarak yakın takip ediyoruz" dedi.

"Çatışma bölgelerinde olan vatandaşlarımızın oradan kurtarılması için de hazırlıklarımız var"

Bölgede yaşayan Türk vatandaşlarının güvenliği için her şey yapıldığını söyleyen Çelik, "Herhangi bir şekilde şu ana kadar bununla ilgili olarak zor durumda kalmış bir vatandaş bilgisi ulaştığı takdirde, derhal kendisinin Türkiye'ye getirilmesi için gerekli girişimde bulunulur. Bütün birimlerimiz, vatandaşlarımızın bulunduğu bölgeleri de bilmektedirler. Bu sebeple de her türlü hazırlığımız vardır bu tip durumda için. Bir şekilde çatışma bölgelerinde olan vatandaşlarımızın oradan kurtarılması için de hazırlıklarımız var. Ayrıca bu şekilde bir sıkıntı içerisinde olan vatandaşlarımız, büyükelçiliğimize ulaşarak derhal kendilerine ulaşılmasını sağlayabilirler" ifadelerini kullandı.

Çelik, üçüncü ülkelerin Türkiye'den tahliye talibine ilişkin ise, "Şu anda olgunlaşmış bir süreç yok ama biliyorsunuz herhangi bir çatışma bölgesi olduğunda ya da herhangi bir insani kriz olduğunda, bizden bir yardım istendiğinde Türkiye Cumhuriyeti, insani diplomasiyi yürüten bir devlet olarak da bütün imkanlarıyla bu konularla ilgilenmektedir. Süreci takip ediyoruz. Dediğim gibi somutlaştıkça onunla ilgili bilgi veririz" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında olası bir telefon görüşmesine ilişkin ise Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın telefon trafiğiyle ilgili ya da temas trafiğiyle ilgili şu aşamada bir şey söyleyemem. Bu değerlendirmeler tabii ki devam etmektedir. Ama şunu bilmenizi isterim ki Sayın Cumhurbaşkanımız bugün kongre konuşmasında da taraflara itidal tavsiye ettiğini ve Türk şiddetinin tırmandırılmaması gerektiğini söyledi. Bu yöndeki diplomasi iradesi zaten Cumhurbaşkanımızın çok açık ve nettir. Devletimizin bütün birimleri bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir" diye konuştu.

Yeni MYK üyeleri

Öte yandan AK Parti MYK'da yer alan isimler şöyle:

"AK Parti Genel Başkan Vekili - Efkan Ala ve Mustafa Elitaş

AK Parti Sözcüsü - Ömer Çelik

Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hayati Yazıcı

Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Erkan Kandemir

Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ali İhsan Yavuz

Tanıtım ve Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hamza Dağ

Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Zafer Sarıkaya

Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Fatma Betül Sayan Kaya

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Yusuf Ziya Yılmaz

Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Nihat Zeybekci

Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Vedat Demiröz

Ar-Ge'den Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Mustafa Şen

İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Hasan Basri Yalçın

Çevre Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Çiğdem Karaaslan

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı - Ömer İleri

Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı - Belgin Uygur

Genel Sekreter - Fatih Şahin." - ANKARA