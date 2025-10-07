AK Parti'de "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" Paneli düzenlendi

Ak Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, "Uluslararası Düzenin Krizi: Gazze, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları" Paneli düzenlendi.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, parti genel merkezinde düzenlenen panelde, İsrail'in politikalarının tesadüfi değil, uzun vadeli ve planlı bir yayılmacılığın sonucu olduğunu söyledi.

İsrail'in güvenlik gerekçesiyle yürüttüğü operasyonların, Filistin halkına yönelik topyekün bir yok etme siyasetine dönüştüğünü dile getiren Oktay, İsrail'in bir terör devleti gibi hareket ettiğini belirtti.

Oktay, Türkiye'nin dış politikasının temelinde ise insani hassasiyetlerin bulunduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ateşkes, insani yardım ve iki devletli çözüm vurgusunu her platformda ısrarla dile getirdiğini söyledi.

Oktay, "Gazze'de bir an önce ateşkes sağlansın, insani yardımlar ulaştırılsın, açlık ve susuzluk bitsin. Tehcir asla mümkün değil, ilhak asla kabul edilemez." dedi.

Filistin halkının yerinden edilmesini öngören hiçbir çözümün kabul edilemeyeceğini vurgulayan Oktay, "İsrail'in güvenliğini sağlamak için barış anlaşması güzel ama Filistin'i Filistinsizleştirerek bu olmaz. Zaten bunun olmayacağını 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışıyla, BM kurumları çalışmasa bile Cumhurbaşkanımızın dimdik durduğu her platformda ifade ettiği gibi, biz de AK Parti olarak her platformda dile getiriyoruz." diye konuştu.

Oktay, yeni dönemde bağımsız ve egemen bir Filistin devletine geçiş sürecinin tartışıldığını, Türkiye'nin bu sürece sonuna kadar katkı verdiğini bildirdi.

"İnsanlığın yanında saf tutmaya devam edeceğiz"

TBMM NATO PA Türk Delegasyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, soykırımım ikinci yılında gerçekleştirilen bu toplantının anlamlı olduğunu ifade ederek, panelin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Gazze'de yaşananların sadece bir siyasi kriz değil, aynı zamanda insanlık onurunu, uluslararası hukuku ve küresel vicdanı ilgilendiren bir mesele olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Bu yaşanan kriz, soykırım, etnik temizlikten demografik mühendisliğe, fiili ilhaka kadar pek çok hukuksuzluğu içinde barındırıyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her platformda, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan sistemin insanlığın beklentilerini karşılamadığını, sorunları çözemediğini, savaşları engelleyemediğini ve ihlalleri cezalandıramadığını dile getirdiğini ifade etti.

Gazze'nin sadece insani değil, jeopolitik kriz alanı haline geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, "Gazze'yi yalnız bırakan bir dünya, yarın başka krizlerde ahlaki ve hukuki meşruiyetini tamamen yitirir. Biz Türkiye olarak her zaman olduğu gibi barışın, hukukun, vicdanın ve insanlığın yanında saf tutmaya devam edeceğiz." dedi.