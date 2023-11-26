AK Parti'de Temayül Yoklaması Yapıldı

Ak Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli kriterlerden biri olan temayül yoklaması yapıldı. Düzce'de 700'e yakın partilinin çevrimiçi katıldığı yoklama, Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için 22 Kasım'da sona eren belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının ardından AK Parti'de belediye başkan adaylarının belirlenmesindeki önemli aşamalardan biri olan temayül yoklaması yapıldı. Düzce'de belediye başkanı aday adayı olmak için yaklaşık 45 kişinin başvurduğu AK Parti'de delegeler "Kimi aday olarak görmek istersiniz?" sorusunu yanıtladı.

AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, katılımın yoğun olduğunu belirterek "Her seçim öncesi genel merkezimiz tarafından temayül yoklaması yapılıyor. Önümüzdeki yerel seçimlerden dolayı bugün saat 10.00'dan itibaren Tüm Türkiye'de aynı anda temayül yoklaması başladı. saat 16.00'da sona erecek. Temayül sonuçlarını Genel Merkez online olarak görüyor Bizler sonuçları görmüyoruz. Bu da olayın şeffaflığını gösteriyor. Her temayül sonrasın da isimlerle ilgili kamuoyunda çeşitli dedikodular oluyor ama bunlar tamamen dedikodudan ibaret. Sonuçları kimse bilmiyor. Sadece Cumhurbaşkanımız ve ilgili seçim işleri başkanımız sonuçları görüyor. Tamamen şeffaf ve güvenilir bir şekilde" dedi. - DÜZCE