Ak Parti'de seçim stratejisi toplantısı sona erdi

ANKARA - Ak Parti'de seçim strateji toplantısı sona erdi. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejiler ele alındığı öğrenildi.

Ak Parti'de seçim strateji toplantısı AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin katıldı. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejiler ele alındığı öğrenildi.