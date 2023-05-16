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AK Parti'de seçim stratejisi toplantısı sona erdi

Politika Haberleri

AK Parti'de seçim stratejisi toplantısı sona erdi AK Parti'de seçim strateji toplantısı sona erdi.

Ak Parti'de seçim stratejisi toplantısı sona erdi

ANKARA - Ak Parti'de seçim strateji toplantısı sona erdi. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejiler ele alındığı öğrenildi.

Ak Parti'de seçim strateji toplantısı AK Parti Genel Merkezinde gerçekleştirdi. Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti İstanbul Milletvekili Özlem Zengin katıldı. Toplantıda ikinci tura ilişkin stratejiler ele alındığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay - Politika

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