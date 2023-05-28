AK Parti'de seçim kutlaması başladı
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Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de seçim kutlaması başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA
Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'de seçim kutlaması başladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika