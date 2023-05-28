Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de seçim kutlaması başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA

Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'de seçim kutlaması başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA