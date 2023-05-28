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AK Parti'de seçim kutlaması başladı

AK Parti'de seçim kutlaması başladı

Politika Haberleri

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de seçim kutlaması başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA

Kesin olmayan sonuçlara göre Ak Parti'de seçim kutlaması başladı.

Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan partililer seçim kutlamasına başladı. Tekbir ve sevinç gösterisinde bulunan partililer Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yürüdü. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi AK Parti Politika Haberler

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