Üye Girişi
Haberi Paylaş
AK Parti'de Seçim Analizi Yapılacak

AK Parti'de Seçim Analizi Yapılacak

Politika Haberleri

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapacak ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Ak Parti'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde elde edilen zafer sonrası seçimin analizini detaylı bir şekilde yapacak. Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek. Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title