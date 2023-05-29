AK Parti'de Seçim Analizi Yapılacak

AK Parti, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapacak ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.

Ak Parti'de Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler zaferinin ardından seçim analizi yapılarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Ak Parti Seçim İşleri Başkanlığı, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ve 28 Mayıs'ta yapılan 2. tur Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde elde edilen zafer sonrası seçimin analizini detaylı bir şekilde yapacak. Seçimlerde hangi ilde oyların düştüğü, hangi illerde yükseldiğine ilişkin adeta seçimin röntgeni çekilecek. Sonuçlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. - ANKARA

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