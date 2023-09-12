AK Parti'de MYK toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Ak Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti MYK toplantısı, saat 16.20'de başladı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, MYK gündemini kamuoyuyla paylaşıp, soruları yanıtlaması bekleniyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika