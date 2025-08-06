AK Parti MKYK toplandı

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 15.48'de başladı. Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın bir sunum gerçekleştirileceği belirtildi. TBMM gündeminin ele alınacağı toplantıda, dün ilk kez toplanan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun da değerlendirilmesi bekleniyor. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, gündeme ilişkin açıklama yapması bekleniyor.