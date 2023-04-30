Ak Parti'de miting hazırlığı

AK Parti İl Teşkilatı Mayıs ayında yapılması planlanan miting hazırlıklarına kilitlendi. İlçe teşkilatlarını sırayla ziyaret eden İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 Mayıs tarihinde yapılması planlanan mitingi öncesinde yoğun bir şekilde çalışıyor.

En ince detayların dahi dikkate alındığı mitingde yeni katılım rekorlarının kırılması bekleniyor. İlçe başkanları ile istişarelerini sürdüren İl Başkanı Küçükoğlu, Türk Siyasi tarihinin dönüm noktalarından biri olan 14 Mayıs seçimleri öncesinde Erzurum halkıyla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Erzurum miting hazırlıklarının devam ettiğini aktaran Küçükoğlu, "Erzurum yine liderini bağrına basacak. Yüzbinleri aşan katılım bekliyoruz. Erzurum halkının şaşmaz ferasetini miting meydanlarında da seçim sandıklarında da göreceğiz. 5 Mayıs Cuma günü tüm Erzurum halkının miting meydanlarında dünya liderimiz ile kucaklaşmaya çağırıyorum" diye konuştu. - ERZURUM