AK Parti'de kongre hazırlıkları tamamlandı

Ak Parti'nin 7 Ekim Cumartesi günü Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştireceği 4'üncü Olağanüstü Kongre'nin hazırlıkları tamamlandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün ve önceki gün AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek cumartesi günü gerçekleşecek kongre için yetkililerle çalışma yaptı. Çalışmaların ardından hazırlıklar tamamladı. Kongreye Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Hür Dava Partisi, Yeniden Refah Partisi, Demokratik Sol Parti, Anavatan Partisi, Vatan Partisi, Demokrat Parti ve Büyük Birlik Partisi'nin yanı sıra birçok ulusal ve uluslararası kuruluş davet edildi. TBMM'de vekili bulunan Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Gelecek Partisi, Yeşil Sol Parti, Türkiye İşçi Partisi, Toplumsal Özgürlük Partisi ve Emek Partisi'ne ise davetiye gitmedi. Ayrıca Meclis'te vekili bulunmayan Memleket Partisi, Zafer Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi de kongreye davet edilmedi.

Bu arada kongreye yaklaşık 40 bin kişinin katılması bekleniyor. AK Parti'nin 'Türkiye Yüzyılı' şarkısının bestecisi milletvekili Yücel Arzen de kongre için özel bir gösteri hazırladı. Gösteride Yücel Arzen, sanatçı Azerin ile 'İncitme-İsmailce' eserini seslendirecek.