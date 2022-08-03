AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı - Haberler

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AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı

AK Parti'de istişareler sıkılaştırıldı

AK Parti Bilecik İl Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi.

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Ak Parti Bilecik İl Yönetim ve Yürütme Kurulu toplantısı İl Başkanı Serkan Yıldırım Başkanlığında gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıya İl Genel Meclis Başkanı Osman Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, Kadın Kolları Başkanı Mutlu Selen Haşit, partinin yönetim kurulu ve yürütme kurulu üyeleri katıldı. AK Parti İl binasında gerçekleştirilen toplantıda teşkilat çalışmaları değerlendirildi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Yıldırım, göreve geldikleri bu günden bu yana teşkilatlar arası birlik ve beraberliğin güçlendirilmesi ve istişarelerin sıkılaştırılması için çalıştıklarını ifade etti. Başkan Yıldırım, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı aydınlık yoldan ilerleyeceğiz. Şuan olduğu gibi tüm kademelerimiz ile ilimize hizmet etme gayesi içerisinde olacağız. Bilecik'te bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız" dedi. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

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