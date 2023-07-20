AK Parti'de İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine Özel Sunum Yapıldı

AK Parti'de gerçekleşen strateji toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine özel bir sunum yapıldı. Yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalara başladı.

Ak Parti'de gerçekleşen strateji toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerine özel bir sunum yapıldı.

Ak Parti'de yerel seçimler için oluşturulan strateji ekibi, kampanya sürecinin belirlenmesi için çalışmalarına başladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Genel Sekreter Fatih Şahin ile Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Ömer İleri, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Leyla Şahin Usta'dan oluşan ekip dün bir toplantı gerçekleştirdi. Edinilen bilgilere göre toplantıda Genel Başkan Yardımcıları Ali İhsan Yavuz ve Çiğdem Karaaslan bir sunum gerçekleştirdi. Yavuz'un sunumunda CHP'de olan belediyelerin geri alınması ele alınırken, İstanbul, Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin kazanılması için ayrı bir parantez açıldığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Körfez turunu tamamlamasından sonra AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı gerçekleştirileceği belirtildi. AK Parti'de Mart 2024 yerel seçimleri için adaylık başvurularının kasım ayının ilk haftası, temayül yoklamalarının ise kasım ayının ikinci haftası yapılmasının planlandığı öğrenildi. - ANKARA