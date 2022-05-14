AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı - Haberler

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AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı

İhlas Haber Ajansı - Politika
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AK Parti'de ilçe başkanları toplantısı

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, ilçe başkanları ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Hafta içerisinde Ankara'da düzenlenen İl Başkanları Toplantısı'na katılan AK Parti il Başkanı Şaban Çopuroğlu, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. İl Başkanlığı Binası'nda 16 ilçe başkanıyla buluşan Çopuroğlu, istişare yaptı. Başkanlardan ilçeler hakkında bilgiler alan Şaban Çopuroğlu, 16 ilçeye de hizmet etmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi. Kayseri'de Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye örnek olan bütün ilçe belediyeleri kazanmasının önemine tekrardan değinen Başkan Çopuroğlu, her zaman Kayserililerin yanlarında olduklarının da altını çizdi.

İlçe başkanları da yapılan çalışmalar hakkında AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'na bilgi verdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Politika

AK Parti, Hisarcık, Kayseri, Ankara, Politika, Haberler

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