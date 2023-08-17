AK Parti'de İlçe Başkanları İstifa Etmeye Başladı

Ak Parti'de belediye başkanlığına, meclis üyeliğine aday olacak ilçe başkanları teker teker istifalarını vermeye başladı. Yenilenen ilçe teşkilatları ile yerel seçimlere odaklanan AK Parti'den istifaların devam edeceği öğrenildi. Manisa'nın 17 ilçesinden 6 ilçe başkanı istifalarını duyurdu.

AK Parti teşkilatları yerel seçimlere yenilenmiş teşkilatlarla girmeye hazırlanıyor. Tazelenmenin yanı sıra yerel seçimlerde belediye başkanlığına veya meclis üyeliğine aday olacak isimler de istifalarını vermeye başladı. Şehzadeler İlçe Başkanı Mehmet Emin Çipiloğlu, Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç, Kırkağaç İlçe Başkanı Mehmet Emin Göngör, Gördes İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Ahmetli İlçe Başkanı Harun Kaçar istifa ettiklerini açıkladı. Salihli İlçe Başkanı Selçuk Dinç'in herhangi bir yere adaylığı düşünmediği öğrenilirken, diğer ilçe başkanlarından da önümüzdeki günlerde istifaların gelebileceği öğrenildi. - MANİSA