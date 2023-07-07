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AK Parti'de il başkanlıklarına atama yapıldı

AK Parti'de il başkanlıklarına atama yapıldı

Politika Haberleri

AK Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle atanan yeni il başkanlarına başarı dileğinde bulunuldu.

Ak Parti'de Kayseri, Samsun, Gaziantep, Kilis, Ardahan ve Malatya il başkanlıklarına atama yapıldı.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle Kayseri İl Başkanlığına Fatih Üzüm, Samsun İl Başkanlığına Mehmet Köse, Gaziantep İl Başkanlığına Murat Çetin, Kilis İl Başkanlığına Zihni Serhan Diyarbakırlı, Ardahan İl Başkanlığına Ersin Yılmaz ve Malatya İl Başkanlığına Namık Gören'in atandığı belirtildi.

Yeni il başkanlarına görevlerinde başarı dileğinde bulunulan açıklamada, eski il başkanlarına ise çalışmalarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Politika

Gaziantep AK Parti Ardahan Kayseri Politika Haberler

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