AK Parti'de genç belediye başkan aday adayı

İçişleri Bakanlığı mensuplarından Ahmet Kürşat Çanak, AK Parti çatısı altında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı mensuplarından Ahmet Kürşat Çanak, AK Parti çatısı altında Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.

Sandıklı'nın Ankara'da temsilcisi olarak bilinen Çanak, yaptığı açıklamada ilçesine hizmet etmek ve kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla AK Parti'den Belediye Başkanlığı için aday adaylığına başvurduğunu belirtti. Kendisini bu önemli göreve layık görenlere ise teşekkür eden Çanak, "Sandıklı'yı daha yaşanabilir, daha modern bir ilçe haline getirmek için var gücümle çalışacağım. Halkımızın desteğiyle birlikte güzel projelere imza atacağımıza inanıyorum" dedi. - ANKARA