AK Parti 8. Büyük Olağan Kongre Süreci Balıkesir'de Start Aldı

Ak Parti'nin 8. Büyük Olağan Kongre süreci, MKYK'de belirlenen kongre takvimi ve parti tüzüğüne göre hafta sonu gerçekleştirilen mahalle seçimleriyle startını verdi. AK Parti Balıkesir teşkilatları hafta sonu 20 ilçede ilçe kongre delegelerinin tespiti için 8000 mahalle delegesinin seçimlerini tamamladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir Altıeylül İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen Delege Seçimleri'nde oylarını kullandılar. Ekim 2024 ile Ocak 2025 arasında ilçe kongrelerinin tamamlanması bekleniyor.

Bu süreci 90 gün olarak planlayan AK Parti, ilçe kongreleri devam ederken de süreci tamamlayan ilçeler için Aralık'tan sonraki bir tarihte İl Kongresini yapmayı hedefliyor. Böylece bu takvim çerçevesinde en geç mart ayı sonuna kadar, tüm illerde il kongreleri tamamlanarak "AK Parti'nin büyüdüğü, güçlendiği, kadrolarını tahkim ettiği" süreç olarak değerlendirilen 8. Büyük Olağan Kongre'ye hazırlık çalışmaları tamamlanmış olacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir oy kullanmak üzere geldiği Altıeylül İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Erdinç Alcan, Yönetim Kurulu üyeleri ve partililerin coşkulu karşılamalarının ardından Delege Seçimleri için oyunlarını kullandılar.

Teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Uygur, seçimin demokratik sürece katkı sağladığını vurgulayarak teşkilat üyelerine teşekkür etti. Uygur "AK Parti Altıeylül İlçe Başkanlığımızda düzenlenen Delege Seçimleri'nde biz de oyumuzu kullandık. Bu süreç, partimizin birlik ve beraberliğini pekiştiren önemli bir adım. Emeği geçen tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyor, seçimin hayırlara vesile olmasını diliyorum. AK Parti güçlü teşkilat yapısıyla her zaman halkın yanında olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, Altıeylül İlçe Başkanlığı'nda oyunu kullanmasının ardından yaptığı konuşmada "20 İlçe Başkanlığımızda düzenlediğimiz Delege Seçimleri'miz kapsamında Genel Başkan Yardımcımız Sayın Belgin Uygur ile Altıeylül ilçe teşkilatımızda her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içinde oyumuzu kullandık. İlçe Teşkilatımız ve parti üyelerimizle istişarelerde bulunduk. Parti içi demokrasi ve katılım açısından delege seçimlerini çok önemsiyoruz. Çünkü teşkilatımızın gücüne ve inancına güveniyoruz. Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi teşkilatsız başarı olmaz. Teşkilat varsa başarı vardır. Teşkilat varsa kazanmak vardır. Teşkilat varsa zafer vardır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimize hizmet yolunda teşkilatlarımızla partimizin geleceği için her daim güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.

İl Başkanı Aydemir parti içi demokrasiye sahip çıkarak sandık başında görev alan ve oy kullanan üyelere teşekkür ederek, seçimlerin hayırlı olmasını diledi. - BALIKESİR