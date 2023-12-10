AK Parti'de belediye başkan adaylarını belirlemek için Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu

Ak Parti'de, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belediye başkan adaylarını belirlemek için Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu.

AK Parti'de 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hazırlık sürüyor. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında belediye başkan adaylarını belirlemek için Aday Tespit Komisyonu oluşturuldu. İlk toplantısını 11 Aralık Pazartesi günü yapması beklenen komisyonda AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz da yer alıyor. Aday belirleme çalışmalarında temayül yoklaması, anketler ve geçmiş seçim sonuçlarını bir arada değerlendirecek komisyon, ayrıca partinin Teşkilat Başkanlığı ve ilgili şehrin milletvekillerinin görüşlerini de dikkate alacak. - ANKARA