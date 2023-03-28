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AK Parti'de alt komisyon çalışmaları başladı

Politika Haberleri

AK Parti'de alt komisyon çalışmaları başladı

AK Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi amacıyla alt komisyon çalışmaları başladı.

Ak Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi amacıyla alt komisyon çalışmaları başladı.

Ak Parti'de milletvekili aday listelerinin belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. 6 bin 25 aday adayı için temayül yoklamasının ardından sıra komisyon görüşmelerine geldi. Merkez Yürütme Kurulu ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı alt komisyonun çalışmaları başladı.

Aday tanıtım toplantısı 11 Nisan'da

Ak Parti aday listelerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığındaki üst komisyon son şeklini verecek. Üst komisyon çalışmalarına 2 Nisan'da başlayacak. Listeler 9 Nisan'da Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. 11 Nisan'da da milletvekili aday tanıtım toplantısı gerçekleştirilecek.

Seçim beyannamesi için geri sayım

AK Parti'nin seçim beyannamesi için de geri sayım başladı. Beyanname 11 Nisan'da aday tanıtım toplantısı ile açıklanacak. Yeniden revize edilen beyannamenin ilk ve en önemli başlığı ise deprem olacak. Beyannamede en çok önem verilen başlıklardan bir diğeri de ekonomi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Merkez Yürütme Kurulu Milletvekili AK Parti Politika Haberler

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