AK Parti'de Albayrak güven tazeledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, "Hem Anadolu Üniversitesi'nden hem TÜRASAŞ bölge müdürlüğümüzden görevlendirmeler yapıldı ve akabinde hangi ekipmanların ilk etapta test yapılması gerektiğiyle alakalı bütün toplantılar tamamlandı. 2025 yılının altıncı ayına kadar şartnamede hazırlanan ihaleye çıkılacak ve ihalesi yapılmış olacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Eskişehir 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşan, yeniden AK Parti Eskişehir İl Başkanlığına seçilen Gürhan Albayrak, duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İl Kongresi'ne katılımından duyduğu mutluluğu ifade eden Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı Eskişehir'imizde ağırlamanın heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz. Yoğun programlarına rağmen Eskişehir'imize verdiği sözü tutan, bizleri şereflendiren Türkiye Yüzyılı'nın mimarı, milletin umudu, mazlumların sesi, dünya lideri, Sayın Cumhurbaşkanım; sayısız medeniyete ev sahipliği yapmış, kardeşliğin kavşak noktası, Yunus'un şehri Eskişehir'e hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sözlerime başlarken, geçtiğimiz Salı günü, Bolu'daki bir otelde yaşanan yangında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, yaralı kardeşlerimizin en kısa sürede eski sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Kıymetli kardeşlerim, Her biriniz, bu davanın omurgası, bu teşkilatın bel kemiğisiniz. Bu vesileyle, ahirete göç etmiş dava arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyor, bu zamana kadarki emekleriniz için sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolda, sizlerin özverisi ve inancı, bizleri daha güçlü kılıyor. Sizler sadece bir partinin mensubu değil, aynı zamanda milletimizin geleceğine yön veren yol arkadaşlarımızsınız" dedi.

"Eskişehir'imiz için bir hayali daha sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz"

Şehre kazandırılan ve kazandırılacak olan projeler hakkında da konuşan AK Parti İl Başkanı Albayrak, "Sizleri bir konuda daha aydınlatmak istiyorum. Marka projemiz URAYSİM de nihayet süreç tamamlandı. Sayın Ulaştırma Bakanımızın ve kıymetli Milletvekilimizin destekleriyle URAYSİM'i şehrimize kazandırdık. Hem Anadolu Üniversitesi'nden hem TÜRASAŞ bölge müdürlüğümüzden görevlendirmeler yapıldı ve akabinde hangi ekipmanların ilk etapta test yapılması gerektiğiyle alakalı bütün toplantılar tamamlandı. 2025 yılının altıncı ayına kadar şartnamede hazırlanan ihaleye çıkılacak ve ihalesi yapılmış olacak. Çok şükür CHP'li zihniyetin engelleme çabalarına rağmen bu güzide projeyi sonlandırdık ve Eskişehir'imize kazandırdık. Ayrıca buna ek olarak, havacılık, uçak motoru üretiminde ülkemizin merkezi, dünyanın sayılı şehirlerinden olan kentimizde Türk Hava Yolları ile ESTÜ arasında imzalanacak protokol ile şehrimizde inşallah yüzlerce pilot yetişecek. Bitti mi, bitmedi! Eskişehir'imiz için bir hayali daha sonuçlandırmanın gururunu yaşıyoruz. Hasanbey Lojistik Merkezi ile OSB arasındaki bağlantı yolu neredeyse yarım asırdan beri konuşulan bir konuydu. Geçtiğimiz yıl Aralık'ın son haftası Hasanbey Lojistik Merkezi ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ara bağlantı yolunun ihalesi yapıldı. Hasanbey ve OSB arasındaki bağlantı yolu inşallah bu yıl içerisinde bitmesi öngörülüyor. Eskişehir adına önemli bir hizmet ve önemli bir adım. Desteklerinden dolayı sayın milletvekillerimize, kıymetli bakanlarımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum. AK Parti olmasaydı eğer güzel şehrimiz Eskişehir adı gibi eski kalırdı. Şehir Hastanesi'nden, yenilenen devlet hastanelerimize, batçıklardan, 20 bin depreme dayanıklı konuta, stadyumdan, İl Halk Kütüphanemize, Odunpazarı Evleri'nden, Millet Bahçesi'ne ve daha yüzlerce eser Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetlerinin gerçekleştirdiği projelerdir. Az evvel bahsettiğim projelerden yola çıkarsak, devrimin mirasına sahip çıkan birileri var bu şehirde 'olmaz, yapılamaz' diyenlere inat çalışan, kendi insanıyla birlikte devrini inşa eden birileri var AK Parti'nin açtığı yolda; yaptıklarımızla, yapacaklarımızla emeğe değer, hayallere destek, geleceğe güç katmaya devam edeceğiz. Kıymetli Eskişehirli kardeşim unutma, koca bir şehir her zaman seninle, AK Parti seninle Eskişehir. Bugün gerçekleştiriyor olduğunuz İl Kongremiz Eskişehir için yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Bugünden sonra Eskişehir'imizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadelerini kullandı.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmasının ardından üzerinde 'Elif' harfi olan tabloyu hediye etti.

Programa; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, eski Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir milletvekilleri Ayşen Gürcan, Nebi Hatipoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın katıldı. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve katılan protokol üyeleri toplu fotoğraf çekildi. - ESKİŞEHİR