AK Parti'de adaylık süreci başladı

AK Partide Belediye başkanlığı ve meclis üyelikleri için adaylık süreci başladı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları için aday adaylık başvurularının 9-17 Kasım, Belediye ve İl Genel Meclisi üyelikleri için 9 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında yapılacağını söyledi.

AK parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Başkan ve Yönetim atamalarının tamamlanmasının ardında, 17 ilçe başkanı ve yönetimleri ile il binasında geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirdi. İlçe başkanları ve yönetimlerinin katıldığı toplantının ağırlıklı gündemi yerel seçimler ve adaylık başvuruları oldu. Başkan Gürkan; "AK Parti bir dava partisi. AK Parti bir hizmet partisi. Bizler de bu partinin birer neferi olarak, Cumhurbaşkanımız ve liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı bu hizmet siyasetinde, onunla birlikte ülkemiz ve milletimiz için hizmet etmeye, çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Yaşanan değişikliklerin ardından atamaları tamamlanan ilçe başkan ve yönetimleri ile birlikte 17 ilçe başkanı ve yönetimlerinin hazır bulunduğu toplantıda, Belediye Başkanlığı ve Meclis Üyeliği adaylık sürecine ilişkin konuşan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; "Aday adaylığı başvuruları www.akparti.org.tr adresi üzerinden dijital ortamda yapılacak. Bu yıl adaylık başvurusu yapanlardan aidat alınmayacak. Bunun yerine Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 50 bin, İl Belediye Başkanlığı için 30 bin, ilçe belediye başkanları için de 20 bin TL bağış alınacak. Toplanan bağışlar, tüm dünyanın gözleri önünde hunharca katledilen, soykırıma varan saldırılara maruz kalan Gazzeli kardeşlerimize AFAD aracılığı ile ulaştırılacak" dedi.

31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler için adaylık müracaatlarının alınmaya başlamasının ardından sürece ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "AK Parti'den belediye başkanı, belediye meclis üyesi olmak isteyenler için müracaat etme süreci 9 Kasım itibariyle başladı. Partimizden belediye başkan aday adaylığı için başvurmak isteyenler 9-17 Kasım, Belediye Meclis üyeliği için müracaat etmek isteyenler 9 Kasım ile 3 Aralık 2023 tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Başvurular, hafta sonlarında da kabul edileceğinden, teşkilat binalarımız açık ve müracaatları almaya hazır tutulacak" dedi.

Aday adaylığı başvuru yerleri ve başvuru şekline ilişkin de bilgi veren AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan; "Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak Genel Merkeze veya Genel Merkeze iletilmek üzere İl Başkanlıklarına, İlçe Belediye Başkan aday adayı başvuruları bizzat yazılı olarak İl Başkanlıklarına veya İl Başkanlıklarına iletilmek üzere ilçe başkanlıklarına yapılacak. Belediye Meclis üyelikleri için aday adaylığı başvuruları ise, bizzat yazılı olarak ilçe başkanlıklarına yapılacak. Adaylık ön başvurusu, başvuru.akparti.org.tr adresinde bulunan ilgili seçim türüne ait formların E-BAŞVURU yöntemiyle doldurularak istenen eklerle birlikte sisteme aktarılması suretiyle gerçekleştirilecektir. Ön başvuruyu kendi imkanları ile yapamayanlar, ilgili teşkilat birimine bizzat başvurarak yapabilirler. Başvurunun kesinleşmesi için aday adayları, bizzat ilgili teşkilat birimine giderek sistemde doldurduğu formun çıktısını imzalayacaklardır. Aksi halde başvurular kabul edilmeyecek" dedi.

Belediye Başkanlığı ve meclis üyelikleri için yapılacak başvurulardan aidat alınmayacağını, onun yerine başvuru sahiplerinden bağış talep edileceğini söyleyen Başkan Gürkan, "Bu seçim döneminde Büyükşehir Belediye Başkan aday adaylarından 50 bin TL, İlçe Belediye Başkan aday adaylarından 20 bin TL, Belediye Meclis Üyeliği aday adaylarından 10 bin TL bağış alınacak. Kadın ve 18-30 yaş arası gençlerden belirlenen miktarların yüzde 50'si engelli adaylardan da yüzde 25 oranında bağış alınacak. Sağlık Kurulu Raporunda engel oranı yüzde 40 ve üzeri engelliler de bu imkandan istifade edebilecek. Bunun için engelliliklerine dair 'Sağlık Kurulu Raporu' veya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından verilen 'Engelli Kimlik Kartı' suretini ibraz etmeleri gerekiyor" dedi.

Başkan Gürkan, Parti adaylarının tespiti ve sıralamasında Merkez Yoklaması usulünün uygulanacağını, ayrıca, adaylık için istifası gereken kamu görevlilerinden emeklilik dilekçesi verip aday adayı olacakların, emeklilik isteğini belirten dilekçelerini en geç 1 Aralık 2023 Cuma günü saat 17.00'ye kadar vermeleri gerektiğini ifade etti. - BURSA