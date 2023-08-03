AK Parti Teşkilat Başkanlığı, Adana, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa ve Çankırı il başkanlıklarına yeni atamalar yaptı. Ozan Gülaçtı Adana İl Başkanı, Yılmaz Seven Bingöl İl Başkanı, Kadir Köstekçi Bitlis İl Başkanı, Zeydin Kaya Hakkari İl Başkanı, Ali İhsan Delioğlu Şanlıurfa İl Başkanı ve Koray Erdoğan Çankırı İl Başkanı olarak görevlendirildi.

Ak Parti'de Adana, Bingöl, Bitlis, Hakkari, Şanlıurfa ve Çankırı il başkanlıklarına atama yapıldı.

Ak Parti Teşkilat Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Adana İl Başkanlığına Ozan Gülaçtı, Bingöl İl Başkanlığına Yılmaz Seven, Bitlis İl Başkanlığına Kadir Köstekçi, Hakkari İl Başkanlığına Zeydin Kaya, Şanlıurfa İl Başkanlığına Ali İhsan Delioğlu, Çankırı İl Başkanlığına Koray Erdoğan'ın atandığı bildirildi.

Açıklamada, bu illerde görev yapan eski il başkanlarına, bugüne kadar gösterdikleri özverili çalışma ve gayretleri dolayısıyla teşekkür edildi, yeni il başkanlarına da başarılar dilendi. - ANKARA