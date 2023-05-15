AK Parti, CHP ve İYİ Parti Trabzon'daki milletvekili sayısını korudu

TRABZON (İHA) – 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekilliği seçimleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerindeki toplam 17 Milletvekili mecliste söz sahibi oldu.

TRABZON (İHA) – 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan 27. dönem milletvekilliği seçimleri ile Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Trabzon ve Rize illerindeki toplam 17 Milletvekili mecliste söz sahibi oldu. Ak Parti, CHP ve İYİ Parti Trabzon'daki milletvekili sayısını korurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize'de 46 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili çıkardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren illerin başında gelen Gümüşhane'de ise Cumhur ittifakı Milletvekili sayıları bölüşürken, Artvin'de eski Bakan Faruk Çelik, AK Parti Artvin Milletvekili olarak yeniden meclise girdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Elvan Işık Gezmiş, Giresun'un ilk kadın milletvekilini unvanını kazanmış oldu.

Trabzon'da 3 parti milletvekili sayısını korudu

23 Nisan 1920'de Osmanlı Devleti'nin İtilaf Devletleri'nce işgali sırasında direniş gösteren Türk Milletinin oluşturduğu irade ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) en fazla milletvekilini meclise gönderebilmek için yarışan partilerden Trabzon'da en fazla milletvekilini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) çıkardı. Trabzon 1923 yılından itibaren toplam 226 milletvekili çıkarırken, CHP 99 milletvekili ile birinci sırada yer aldı. 1950 yılında gerçekleştirilen 9. dönem Milletvekili seçimlerinde Trabzon'da Demokrat Parti 1957 yılında kadar gerçekleştirilen seçimlerde toplam 32 milletvekilini TBMM'ye gönderdi. Trabzon'da 92 yıl boyunca gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinde üçüncü sırayı ise Adalet Partisi aldı. Adalet Partisi 20 milletvekili çıkarabildi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Trabzon'da 2002 yılında girdiklerinde seçimlerden bugüne kadar 33 milletvekili çıkardı. Anavatan Partisi 16 milletvekili çıkarırken, 1987 yılındaki seçimlerde Trabzon'da ilk defa milletvekili çıkaran Doğru Yol Partisi 1999 yılına kadar toplam 5 tane milletvekili çıkarabildi.

1995 seçimlerinde birinci parti olarak çıkan ve 16 Ocak 1998'de Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Refah Partisi ise Trabzon'da 19. ve 20. dönem seçimlerinde 5 tane milletvekili çıkarabildi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise Trabzon'da 21. 23. 24. ve 25. dönem seçimlerinde toplam 5 tane milletvekili çıkarabildi. Demokratik Sol Parti (DSP) 2 tane milletvekili çıkarırken, Milli Selamet Partisi de 2 tane milletvekilini meclise gönderdi. Halkçı Partisi 1983 yılında gerçekleştirilen 17. dönem milletvekili seçimlerinde 2 milletvekili çıkarırken, Milliyetçi Demokrasi Partisi, Fazilet Partisi ve Millet Partisi birer milletvekili çıkartabildi.

2017 yılında kurulan İYİ Parti, ilk kez girdiği milletvekili genel seçiminde kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon'da ikinci milletvekilini çıkarmış oldu.

Daha önce 5 yılda bir yapılan ve 2007 anayasa değişikliği referandumu ile 4 yılda bir yapılmaya başlanılan milletvekili genel seçimlerinde Trabzon'u en çok temsil eden milletvekili CHP'de Hasan Saka oldu. Saka, 1920-1950 yılları arasında milletvekilliğini sürdürdü.

Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili oldu

Milletvekilliği Genel seçimlerinde memleketi Trabzon'dan aday gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili oldu. Yaklaşık 30 gündür memleketinde seçim çalışmalarını sürdüren Karaismailoğlu, kesin olmayan sonuçlara parlamentoda Mustafa Şen, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç ile söz sahibi olacak.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Sibel Suiçmez ile İYİ Parti'den Yavuz Aydın kesin olmayan sonuçlara göre Trabzon Milletvekili olarak mecliste yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketinde oylar bölündü

27. dönem milletvekilliği seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babaocağı Rize'de ise 46 yıl sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili çıkardı. 1977 yılında Sami Kumbasar ve Yılmaz Balta'yı Rize Milletvekili olarak meclise gönderdikten sonra yapılan seçimlerde Milletvekili çıkartamayan CHP, 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Tahsin Ocaklı'yı meclise taşıdı.

12 Haziran 2011'de yapılan seçimlerden sonra 3 milletvekili sayısını koruyan AK Parti, 12 yıl sonra milletvekili sayısını 2'ye düşürdü. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de Muhammed Avcı ve Harun Mertoğlu Rize Milletvekili olarak mecliste yer alacak.

Gümüşhane'de Cumhur ittifakı kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en çok oy veren illerin başında gelen Gümüşhane'de ise Cumhur ittifakı Milletvekili sayıları bölüştü. Kasım 2015 seçimlerinden itibaren 2 Milletvekili sayısını koruyan AK Parti, 14 Mayıs tarihinde yapılan seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre Milletvekilliği sayısını 1'e düşündü. AK Parti'de Celalettin Köse, MHP'de de Musa Küçük, Gümüşhane Milletvekili oldu.

Eski Bakan Faruk Çelik, AK Parti Artvin Milletvekili olarak yeniden meclise girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalesi olarak bilinen Artvin'de ise yıllardır süren çekişme 14 Mayıs seçimlerinde de tekrarlandı. 3 Kasım 2002 tarihine kadar Doğru Yol Partisi ve Demokratik Sol Parti'nin Milletvekili çıkardığı kentte bu tarihten sonra yapılan seçimler ile Milletvekilliği sayısı AK Parti ve CHP arasında bölündü. 2 Milletvekili çıkartabilen Artvin'de bir milletvekilliğini AK Parti, bir milletvekilliğini ise CHP aldı. 21 yıldır süren rekabette kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'de 2011-2015 yılları arasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve 2015-2017 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Faruk Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi'nde de 4 dönem Artvin Milletvekilliği yapan Uğur Bayraktutan Artvin Milletvekili oldu.

Giresun'un ilk kadın milletvekili olarak TBMM'ye gidecek

Giresun'da 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan seçimlerinin ardından 3 Milletvekili sayısını 16 yıldır koruyan AK Parti'de 14 Mayıs seçimlerinde bu sayı 2'ye düştü. Kesin olmayan sonuçlara göre bir milletvekilliğini kaybeden AK Parti'de Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve Ali Temür oldu. Uzun yıllardır 1 milletvekilliği sayısını koruyan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise Elvan Işık Gezmiş, mecliste söz sahibi oldu. Giresun'un ilk kadın Milletvekili olma unvanını kazanan Gezmiş, yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihi boyunca hiç kadın vekil çıkaramamış olan Giresun'umuza ilk kadın vekilini kazandırdınız" ifadelerini kullandı.

2007 seçimlerinden sonra Milletvekili çıkartamayan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 16 yıl sonra Ertuğrul Gazi Konal'ı meclise taşıdı. - TRABZON