AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider Terör Saldırısını Kınadı

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı. Gider, terör saldırısı girişimi nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti ve birlik beraberlik duygusuyla gereken cevabın verileceğini vurguladı.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü önündeki terör saldırısını kınadı.

Gider, yaptığı yazılı açıklamada, milli egemenliğin ve demokrasinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni yasama yılına başladığı gün İçişleri Bakanlığına düzenlenen bombalı terör saldırısı girişimi nedeniyle yüce milletine geçmiş olsun dileklerini sunduğunu ifade etti.

Ne devletin ne de milletin adi terör saldırılarına fırsat vermeksizin birlik ve beraberlik duygusuyla gereken cevabı vereceğini vurgulayan Ayhan Gider, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Umuyorum ki, Türk ordumuza her fırsatta iftira atarak teröristlerle ağız birliği yapanlar, bir kez olsun milletimizin yanında durup terörü lanetlemeyi başarırlar. Bu vesileyle terörist saldırıda yaralanan polislerimize Allah'tan şifa diliyorum."