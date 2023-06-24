AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ilçe ve köy ziyaretlerinde bulundu

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ilçe ve köy ziyaretleri kapsamında temaslarda bulundu.

Bayramiç, Ezine ve Ayvacık ilçe başkanlıklarının yanı sıra Geyikli Belde Başkanlığı ve Ayvacık'ın Babakale köyünü ziyaret eden Gider, seçim döneminde gösterdikleri gayret nedeniyle partililere teşekkür etti.

Sıklıkla ilçelerde ve köylerde vatandaşla temaslarda bulunmaya devam edeceğini belirten Ayhan Gider, şöyle konuştu:

"Seçim süreci boyunca halkımızın onayını almak ve hizmetlerimizi sürdürebilmek için oy istedik. Hemşerilerimiz de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde icraate devam edin diyerek bizlere oy verdi. Çünkü halk da biliyor ki bir sorun varsa AK Parti çözer. Bir yenilik ve atılım yapılacaksa yine AK Parti yapar. Halkımızın desteğiyle, bizler de Çanakkale ve memleketimiz için doğru olan neyse onu yapmaya devam edeceğiz. AK Parti ailesi olarak, hep birlikte önümüzdeki yerel seçimlere odaklanacağız. Hangi ilçede, hangi köyde hak ettiğimizi düşündüğümüz oyu alamadıysak, oralarda kendimizi daha iyi anlatmaya çalışacağız."

Partililerle sohbet eden Gider, partililerin görüşlerini dinledi.

Ziyaretlerinin ardından Ezine Kent Meydanı Projesi'ni inceleyen Ayhan Gider, daha sonra Babakale köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.