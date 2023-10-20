AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'tan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü vesilesiyle yazılı olarak mesaj yayımladı. Başkan Makas, mesajında şu ifadelere yerdi:

"Kamuoyunu anında bilgilendirmeyi amaçlayarak, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen gelişmeleri tarafsız ve doğru kaynaklara dayanarak bizlere aktaran, büyük bir özveriyle çalışan gazetecilerimiz önemli bir görev ifa etmektedirler. Gazetecilerimiz, milletimizin hak ve menfaati açısından şartlar ne olursa olsun toplumsal sorumluluk şuuruyla vazifelerini en iyi ve doğru şekilde icra etmektedirler. Gece gündüz, mesai mefhumu gözetmeden zorlu koşullar altında görevlerini özveri ile gerçekleştiren gazetecilerimiz kendilerinden yüksek ölçüde fedakarlık göstermektedir. Demokratik ve ahlaki sorumluluk bilinciyle yaptıkları haberlerle milletimizin gözü kulağı olan gazetecilerimize minnettarız. Başta şehrimizin gazetecilerine teşekkür ediyor, 21 Ekim Gazeteciler Bayramını kutluyor ve meslek hayatlarında başarılar diliyoruz. Görevleri başında hayatlarını kaybeden gazetecilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." - ÇANAKKALE