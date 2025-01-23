AK Parti Çanakkale İl Başkanı Kongre Öncesi Açıklamalarda Bulundu

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, 25 Ocak'ta yapılacak olan il kongresini coşkulu bir şekilde icra edeceklerini söyledi. Başkan Göktürk, "İl kongresinin ardından görevimiz ne ise, bir il başkanlığı, bir il teşkilatı ne yapması gerekiyorsa bunu hakkıyla ifa etmeye çalışacağız. Bunun da en önemli görevlerini şu olarak görüyoruz. Çanakkale'mize sağlıklı hizmet etmeyi, sağlıklı işler yapmayı, doğru olmayı, dürüst olmayı, Çanakkale için faydalı olabilecek her bir şeyi ekibimizle birlikte hedefliyoruz" dedi.

AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, yönetimle birlikte 25 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı 8'inci Olağan Kongresi öncesinde basın mensuplarıyla toplantıda bir araya geldi.

25 Ocak'ta yapılacak olan il kongresinin ardından Çanakkale'ye yakışan bir teşkilatla kentin sorunlarına eğileceklerini belirten İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, "Ben öncelikle elim kazada hayatını kaybeden 78 vatandaşımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Çok kötü bir kaza. Rabbim beterinden saklasın. Biz Eylül 20'de bu görevi devraldık. Devraldığımız günden itibaren teşkilatlarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Öncelikle il yönetimimizden başlamak üzere güçlü, kuvvetli bir kadro kurduğumuza inanıyorum. Hem Çanakkale'mizde karşılığı olan kardeşlerimiz, meslek itibarıyla, sosyal yapı itibarıyla çok düzgün bir yönetim kurduğumuza inanıyorum. Bütün ilçelerimizden de arkadaşlarımızı yanımıza aldık. Tüm ilçelerimizden gelen güçlü isimlerle birlikteyiz. Diğer ilçelerimizi de tekrardan bir düzene sokmaya çalıştık. İlçe başkanlarımızın birçoğunu değiştirdik. Köklü değişiklikler yaptık sayılır. İlk bu değişiklikler yapıldığı zaman ufak bir tuttu, tutmadı, iyi olur, olmaz, karşılık bulur, bulmaz. Gün geçtikçe yaptığımız değişikliklerin hakikaten çok faydalı ve önemli olduğunu da görüyoruz. İlçelerden atadığımız yeni arkadaşlarımızın, kongrelerini yaptığımız yeni arkadaşlarımızın çok iyi bir karşılık bulduğunu görüyoruz. Güzel de kadrolar buldular. Gençlik kollarımızı gözden geçirdik. İl Gençlik Kolları Başkanımızı değiştirdik. İlçelerdeki Gençlik Kolları Başkanlarımızın birçoğunu değiştirdik. Kadın Kollarımızda da değişikliklere gittik. Çok iyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz. Bu kadroyu kurarken hedeflediğimiz bir şey var. Çanakkale'mize çok faydalı olmak bu bizin önceliğimiz. Bu faydalı olmanın arkasında hem vatanımıza, hem milletimize hizmet etmek olduğu gibi, biz oy toplamak istiyor isek, iktidarımızı iktidarda tutmak istiyor isek, bunun en doğru, en güzel yolunun da Çanakkale'mize hizmet etmekten geçtiğini inanıyoruz. Sağlıklı hizmet vermekten geçtiğine inanıyoruz. Bunu da yapmak için elimizden geleni yapacağız. Görevi devraldığımız günden itibaren Çanakkale'nin sorunlarıyla çok haşır neşir olamadık. Kongre süreci, teşkilatlarımızı yenilemek epey bir zamanımızı aldı. Dolayısıyla birçok konuya henüz eğilemedik. Allah nasip ederse bu ayın 25'inde biz il kongremizi coşkulu bir şekilde icra edeceğiz. Akabinde ise görevimiz ne ise, bir il başkanlığı, bir il teşkilatı ne yapması gerekiyorsa bunu hakkıyla ifa etmeye çalışacağız. Bunun da en önemli görevlerini şu olarak görüyoruz. Çanakkale'mize sağlıklı hizmet etmeyi, sağlıklı işler yapmayı, doğru olmayı, dürüst olmayı, Çanakkale için faydalı olabilecek her bir şeyi ekibimizle birlikte hedefliyoruz. Bunun da planlarını şu andan itibaren kurmaya başladık. Notlarımızı alıyoruz, toplantılarımızda istişarelerimizi yapmak kaydıyla neler yapmamız gerektiğini, nerelerde eksiklerimiz olduğunu, insanların, vatandaşlarımızın, Çanakkalelilerimizin bizlerden neler beklediğini tespit etmeye çalışıyoruz. Bununla ilgili sıkı bir çalışma içine gireceğimizden emin olabilirsiniz. Bunu yaparken de bütün STK'larımızla, derneklerimizle, kurumlarımızla, diğer partilerle, vatandaşlarımızla çok iyi bir uyum içinde olmak mecburiyetindeyiz. Bu uyumu tesis etmek için bizim öncelikle kendi içimizde uyumlu olmamız gerekiyor. Biz bu uyumu çok iyi şekilde yakaladığımıza inanıyorum. Sayın Milletvekilimiz Ayhan Gider ile çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Fikirlerimizi, düşüncelerimizi ortaya koyup doğruları yakalama adına hep istişare halindeyiz. Sayın Vekilimiz Ankara'da istediklerimizi, talep ettiklerimizi, eksik gördüklerimizi aktarıyoruz. Kendisi de Ankara'da yapmak kaydıyla bu eksikleri gidermeye çalışacaktır. İnşallah en kısa süre de bizlerden sağlıklı bir hizmet alındığını, sağlıklı bir siyaset yapıldığını hep birlikte göreceğiz" dedi. - ÇANAKKALE