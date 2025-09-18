AK Parti Çanakkale İl Başkanı Göktürk, görevinden istifa etti

Ak Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Göktürk, yaptığı yazılı açıklamada, görevini 1 yıldır sürdürdüğünü belirterek, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana milletin umudu olduğunu ve her zaman millet iradesini merkeze aldığını hatırlattı.

AK Parti'nin iktidarı boyunca tüm ülkede olduğu gibi Çanakkale'de de bir çok önemli hizmete ve yatırıma imza attığına işaret eden Ömer Faruk Göktürk, şunları kaydetti:

"İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim ancak gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale'den ayrılmak zorunda kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum."

Göktürk, bu nedenlerle görevinden affını talep ettiğini dile getirerek, "Bana güvenerek il başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş'a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin'e, Milletvekilimiz Ayhan Gider'e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir, aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır." ifadesini kullandı.