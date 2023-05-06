Ak Parti Büyük İstanbul Mitingi öncesi basın açıklaması

İSTANBUL - AK Parti İstanbul tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek Millet Bahçesi Açılışı ve Büyük İstanbul Mitingi öncesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımıyla basın açıklaması düzenlendi.

AK Parti İstanbul tarafından yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek olan "Büyük İstanbul Mitingi" öncesinde, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İçişleri Başkanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin katılımıyla miting alanı Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan bakanlar ve il başkanı ardından miting alanındaki son hazırlıkları inceledi. Miting alanı ve Millet Bahçesi dron ile havadan da görüntülendi.

Toplantı da bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mitingin Türkiye siyasi tarihi bakımından unutulmayacak bir miting olacağını ifade ederek, " Çok mükemmel hazırlıklar yapıldı. Yarın burada milyonlarca insanımız olacak. Bu hazırlığımızı yapan İstanbul İl Teşkilatımıza değerli il başkanımızın şahsında bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Görkemli bir miting ile birlikte aslında 14 Mayıs'ın burada bir ilanı gerçekleşmiş olacaktır. Bunu ümit ve temenni ediyoruz. AK Parti olarak İstanbul Mitingleri hep konuşulmuş mitingler olmuştur. Yenikapı'da yapılan milyonlarca insanın katıldığı mitinglere hep beraber hem Türkiye hem bütün dünya şahit olmuştur. Bizim mitinglerimiz Türkiye gidişatının hani istikamette olduğunun da bir göstergesi olmuştur. Yarın tertipleyeceğimiz 7 Mayıs mitingi de böyle olacak. Bu seçimin ne kadar önemli olduğunu aylardır konuşuyoruz. Bu seçimin 14 Mayıs'ta yapılacak olması tesadüfü değildir. 14 Mayıs Türkiye'nin yakın tarihi açısından çok önemlidir. 14 Mayıs 1950'de Türkiye'nin siyasi tarihinde yeni bir devrin kapısı açılmıştır. Türkiye 1950'de tek parti faşizmini geride bırakarak millete karşı zulmeden Cumhuriyet Halk Partisi zihniyetini geride bırakarak rahmetli Menderes'in 'Yeter Söz Milletin'dir' sloganı arkasında toplanmış ve büyük bir başarıyla hem seçimi kazanmış hem de geçmiş dönemlerde kendilerine eziyet yapanlara sandıkta derslerini vermiştir. Aradan geçen bu 73 yıl içerisinde gerçekten Türkiye'ye çok önemli hizmetler yapılmış Türkiye'nin hayrına çok büyük hizmetler yapılmış. Recep Tayyip Erdoğan'ın önceliğinde gerçekleşmiş olan Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetleri Türkiye'de bir alt yapının tamamlanmasına gerçekleşmesine vesile olmuştur" dedi.

"Yarın burada Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın yapılacak olan mitingin önemine atıfta bulunarak, " Yarın bu alanda rahmetli Adnan Menderes olacak. Yarın bu alanda rahmetli Turgut Özal olacak. Yarın bu alanda rahmetli Erbakan, Türkeş, Demirel, yarın bu alanda Ayasofya olacak, yarın bu alanda yıllarca bizim yerli malı hafta olarak kutladığımız elma ile armutla kutladığımız ama bugün Allah'a hamdolsun sanayimizin, savunma sanayimizin teknolojimizin yerli ve milli olmasıyla kutladığımız Tekno Fest olacak. İHA'lar SİHA'lar olacak Kızıl Elma olacak. Yarın bu alan da terörle mücadele eden kahramanlarımız olacak. Yarın bu alanda yıllarca başı açık ve başı örtülü kızlarımızı onları birleştiren bu ülkenin değerleriyle buluşturan sadece onları değil aynı zamanda Türkiye'nin doğusu ile Türkiye'nin batısını buluşturan Türkü, Kürdü, Alevi, Çerkezi Arap'ı her birinin birbiri ile bütünleştiren Recep Tayyip Erdoğan'a inanan yüzbinler olacak" şeklinde konuştu.

"16 milyon İstanbullu kardeşimiz ile Türkiye Yüzyılının işaret fişeğini yakacağız"

Murat Kurum, basın açıklamasında sözlerine geçen yılda milyonlarca kişinin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde ilk fidanların toprakla buluşturma anında bir araya geldiğini kaydederek başladı. Kurum, " O zaman yine bugün ki muhalefet bu alanı binalar dikerek ranta açacaksınız buraları yurt dışındaki tüm ülkelere parsel parsel satacaksınız demişlerdi. Ama biz ağaç dikeceğiz dedik. 145 bin 300 ağaç dikeceğiz, fethin sembolü olarak dikeceğiz dedik. Burada çocuklarımız ağaçların, kuş cıvıltılarının içerisinde yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla bu alanda vakit geçirecek demiştik. Büyük bir coşkuyla da ilk fidanlarımızı diktik. Hamdolsun yarın burada Atatürk Havalimanı'nda Millet Bahçemizin milletimizle, kardeşlerimizle, gençlerimizle buluşturuyoruz. Aynı zaman Atatürk Havalimanı Millet Bahçemiz yarın Türkiye Yüzyılı Mitingine ev sahipliği yapacak. Milyonlar burada olacak. 16 milyon İstanbullu kardeşimiz ile Türkiye Yüzyılının işaret fişeğini yakacağız" diye konuştu.

"14 Mayıs'ın işaret fişeği olacağına inanıyoruz"

Basın açıklaması sırasında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yüzyılın mitinginin 'Türkiye Sana Emanet' diyerek gerçekleştirileceğini belirterek, " 7 Mayıs'ta Atatürk Havalimanı'nda millet bahçemizde yapacağımız bu mitingin 14 Mayıs'ın işaret fişeği olacağına inanıyoruz. 2 açıdan önemli buluyoruz Atatürk Havalimanı'mızı. Birincisi Türk uçak sanayinin havacılık sektörünün çekirdeği olmuş bir mekandayız. Nuri Demirağ hatırasına sahip çıkıp Tekno Fest'i ve Türkiye Yüzyılını yüksek teknolojiyi getirecek o ruhu barındıran bir alandır. Aynı zamanda şu an ayak bastığımız alan 15 Temmuz hain darbe girişime direnişin sembolü olan bir alandır. Cumhurbaşkanımız uçağıyla şu anda ayak bastığımız alana inmiştir. Devlet Konuk Evi'nde 15 Temmuz hain darbesine karşı milletimiz ile birlikte mücadele etmiştir. O anlamda da önemli bir alan. Dolayısı ile hem tam bağımsızlığımızın hem de Türkiye Yüzyılının hem de milli iradeye saygının sembolü olan siyasi anlayışımızı da bu alandan 1 milyon İstanbullu ile haykıracağız" şeklinde konuştu.