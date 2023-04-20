AK Parti Bursa teşkilatları iftarda buluştu

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı geleneksel teşkilat iftarında buluştu. Bursa 2. bölge 1. sıra AK Parti Bursa milletvekili adayı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Artık Türkiye yüzyılının kapılarını önce Bursa'dan sonra da Türkiye'den açmış olacağız. Bu seçim acaba denecek bir seçim değil. Amalı cümleler kurma seçimi değil" dedi.

İftar programına, 28 dönem milletvekili adayları, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eski milletvekili ve adayları, vatandaşlar ile çok sayıda davetli yer aldı. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye alınanda gerçekleşen iftardan sonra salondakilere seslenen Bakan Varank, "Gerek hükümet, gerekse teşkilatlarımız, cansiperane bir şekilde içten gelerek depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak onlara yoldaş olmak için büyük bir gayret gösteriyor. Eğer bu teşkilat olmasaydı, depremzede kardeşlerimize sahip çıkarak başka kimse olur muydu? Koca koca STK'lar var. Televizyonları açtığınızda mangalda film bırakmayan bir takım kurumlar var. Ama onların hiçbirini depremzede kardeşlerimizin yanında görmüyoruz. Bizim davamız politika tartışması değil, bir siyasi çekişme değil, bizim siyasi davamız bu ülkeye hizmet etme, bu aziz millete hizmet etme davasıdır. Kardeşlerimiz bir tane fazla vatandaşımıza ulaşabilmek için büyük emek sarf ediyor. Biz öyle teşkilatlarız ki bizim partimizin kurucularıyla en son milletvekili olmuş arkadaşlarımız aynı sofraya oturabiliyor. Aynı sofradan iftar yapabiliyor. Aynı sofrada aynı duyguları paylaşabiliyor. Bizim prensiplerimiz var değerli kardeşlerim. Bakınız şu anda son dönemde siyasi çekişmelere. Koalisyonun içerisindeki pazarlıklara baktığınızda tek dertlerini çıkar çatışması olduğu, çıkar çekişmesi olduğunu görebiliyoruz" dedi.

Bir dönemeçten geçildiğini ifade eden Bakan Varank, "İşte nasıl biz birbirimize sımsıkı sarılıyorsak bu davaya sımsıkı sarılıyorsak bu seçim dönemini de en güzel şekilde geçirmemiz lazım. Kapı kapı. Dolaşmamız lazım. Telefon rehberimizdeki her bir arkadaşımızı tek tek aramamız lazım. Sokakta mutlaka vatandaşlarımıza dilimiz döndüğünce davamızı bu seçimin önemini anlatmamız lazım. Bunu yaparsak Allah'ın izniyle bu seçimden de galip ayrılırız. Bu kutlu yürüyüşte Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yıl yürüyüşünde biz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yolumuza kararlılıkla devam edebiliriz. Artık Türkiye yüzyılının kapılarını önce Bursa'dan sonra da Türkiye'den açmış olacağız. Bu seçim acaba denecek bir seçim değil. Amalı cümleler kurma seçimi değil. Benim kalbim kırılmıştı, acaba ben oraya gitmeyeyim, burada oturayım deme seçimi değil. Bu gerçekten Türkiye'nin kaderini belirleyecek bir seçim. O şuurla hareket etmemiz lazım. O anlayışla alanda çalışmamız lazım" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, "Bizim yüksüneceğimiz, boynumuzu eğeceğimiz, mahcup olacağımız hiçbir konumuz yok. Allah'a şükürler olsun. Allah'a hamdolsun. Otomobilinden yüksek teknolojisine, İHA'sından SİHA'sına varana kadar bir sürü şeyler yapıldı ve daha yapılacak. Allah'ın izniyle 14 Mayıs akşamı da hem zaferi, hem coşkuyu hem şükrü, beraberce yaşayacağız inşallah diyorum" şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Bizler, her zorlukla beraber bir kolaylığın olduğuna inanan ve zorlukların üstesinden birlik ve beraberlik içinde gelen bir milletiz. Bu milletin evlatları olarak sorumluluğumuzu ve mesuliyetimizi gayet iyi biliyoruz. Başkalarının gündemi ne olursa olsun. Bizim gündemimiz, milletimizdir. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim tek hesabımız ülkemize nasıl hizmet kazandıracağımız. Cumhuriyetimizin 100. yılında da tıpkı kahraman ecdadımız gibi, yeni bir tarih yazacağız inşallah" diye konuştu. - BURSA

Sizce Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı adayı olması seçimlerin 2. tura kalmasında etken olacak mı? — Haberler.com (@Haberler) April 19, 2023