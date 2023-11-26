AK Parti Bursa İl Teşkilatında yerel seçimler için temayül yoklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yerel seçimlere ilişkin, "AK Parti olarak yine en büyük iddiayı biz ortaya koyuyoruz.

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, yerel seçimlere ilişkin, "Ak Parti olarak yine en büyük iddiayı biz ortaya koyuyoruz. Milletimiz, Allah'ın izniyle bu seçimle birlikte Türkiye'nin yönünü de tayin edecek. Sandık başında hem geride kalan yılları değerlendireceğiz hem de Türkiye'nin yarınları için adeta bir mühür vuracağız." dedi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 31 Mart 2024'te düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimleri'ne yönelik temayül yoklaması yapıldı.

Kaya, burada yaptığı konuşmada, AK Parti olarak şimdi kadar nasıl çalıştılarsa, bundan sonra da büyük bir aşkla, heyecanla çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Daha iyisini yapmak için kendileriyle yarıştıklarını belirten Kaya, "Çünkü hep zirvede, daima zirvede olan bir AK Parti var. Bize durmak ve yavaşlamak asla ve asla yakışmaz." ifadelerini kullandı.

Kaya, tarihi bir yerel seçimi yaşayacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"AK Parti olarak yine en büyük iddiayı biz ortaya koyuyoruz. Milletimiz, Allah'ın izniyle bu seçimle birlikte Türkiye'nin yönünü de tayin edecek. Sandık başında hem geride kalan yılları değerlendireceğiz hem de Türkiye'nin yarınları için adeta bir mühür vuracağız. AK Parti, millete hizmetle özdeşleşmiş bir siyasi hareket. AK Parti demek eser demek, adaletle kalkınma demek. AK Parti dışında şans verilen belediyelerdeki durum da herkesin bildiği üzere. Emanete sadakat bizim işimiz diyoruz ve insana hizmet de yine AK Parti'nin ve bizim işimiz diyoruz. Toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak hiçbir kesimi ayırt etmeden hizmet bizim işimiz. İnsana, şehre, ülkeye hizmet, Recep Tayyip Erdoğan ve yol arkadaşlarının AK Parti kadrolarının işidir."

"Kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin evine gideceğiz"

Kaya, AK Parti olarak parti içi demokrasi mekanizmasını da en iyi şekilde yöneten ve yürüten kadroya sahip olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer partilerin, farklı mekanizmaların da sandalyelerin havalarda uçuştuğu görüntüleri hepimiz biliyoruz. Ama AK Parti, bütün temayül yoklamalarını adeta demokrasi şölenine dönüştüren siyasi hareketin adıdır. Bugün burada da çok güzel bir ortamda, adeta bir kardeşlik havasında temayül yoklamamızı gerçekleştiriyoruz. Hayırda yarışmak için, milletin rızasını almak için hodri meydan diyerek bütün varlığımızla AK Parti kadroları olarak sahneye çıkıyoruz. Tüm adaylarımız için, Bursa'mız için, partimiz için temayül yoklamamız hayırlı olsun. 31 Mart seçimlerine dört ay kala inşallah bütün varlığımızla kadın, erkek, genç, yaşlı demeden herkesin evine gideceğiz. Bütün gönülleri kazanmaya çalışacak ve bütün kalpleri Allah'ın izniyle kazanacağız. Seçim sonucunda belediye başkanlarımız, büyükşehir belediye başkanımız, meclis üyelerimiz, il genel meclis üyelerimiz çok güçlü kadrolarla milletimize hizmet etmeye devam edeceğimize inanıyoruz. Ben şimdiden bugün yaptığımız temayül yoklamasının bütün Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum."