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AK Parti Bursa İl Başkanlığının hazırladığı video klip sosyal medyada paylaşıldı

AK Parti Bursa İl Başkanlığının hazırladığı video klip sosyal medyada paylaşıldı

Politika Haberleri

AK Parti Bursa İl Başkanlığınca hazırlanan video klip "#BursaLiderininYanında" etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığınca hazırlanan video klip "#BursaLiderininYanında" etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi çalışmalarını sürdüren AK Parti İl Başkanlığı, Bursa'da AK Parti hükümetleri döneminde yapılan çalışmaları konu alan bir video klip hazırladı.

AK Parti'nin 21 yıllık süreçteki icraatlarının bir bölümünün yer aldığı görüntülerden oluşan 2 dakikalık klip, partinin Bursa İl Başkanlığının sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, video klip için gösterilen olumlu yaklaşımların kendilerini fazlasıyla mutlu ve motive ettiğini belirterek, "En büyük temennimiz 14 Mayıs Pazar günü vatandaşlarımızın teveccühüyle yeni başarı öykülerini yazmak adına seçimi kazanmaktır. Cumhurbaşkanı'mızın önderliğinde bu millete daha yapacağımız çok hizmet var." ifadesini kullandı.

Bursa Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Politika

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