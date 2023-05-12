AK Parti Bursa İl Başkanı Gürkan'dan seçim mesajı

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 14 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, sosyal medya hesabından seçmenlere ve teşkilata yönelik yaptığı açıklamada, seçimlerin Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 21 yıl önce, asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmek için yola revan olduklarını belirten Gürkan, bugüne kadar teşkilatın her bir kademesiyle Bursa'nın dört bir yanını dolaştıklarını ve dolaşmaya devam ettiklerini aktardı.

Sahada kendilerini büyük bir coşku ve heyecanla karşılayan Bursalılara teşekkür eden Gürkan, şunları kaydetti:

"Şimdi 'Bismillah' diyerek son bir gayretle tempomuzu daha da artıralım. Sahadaki çalışmalarımıza ek olarak telefon rehberimizdeki herkesi tek tek arayalım. Komşumuza, eşimize ve dostumuza doğrusunun AK Parti olduğunu anlatalım. Evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmak, 21 yıllık kazanımlarımızı daha da ileri taşımak için desteklerini isteyelim. Ben inanıyorum ki Bursa'mız liderine sahip çıkacak. Ben inanıyorum ki Bursa'mız gururla 'Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' demeye devam edecek. Bugüne kadar hep Cumhurbaşkanı'mızın yanında olan siz değerli hemşehrilerimden 14 Mayıs'ta çok daha güçlü bir destek bekliyorum."