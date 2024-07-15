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AK Parti Bursa İl Başkanı: 15 Temmuz hainlerini unutmayacağız

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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, FETÖ'nün kalkıştığı hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gecesi milletin iradesine saldıran hainleri unutmayacaklarını belirtti. Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşu ve milletin desteği sayesinde FETÖ'nün hain girişiminin bertaraf edildiğini vurguladı. Ayrıca, tüm şehitleri rahmetle anan Gürkan, bir daha böyle acılarla karşı karşıya kalmamayı diledi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmadık, unutmayacağız" diye konuştu.

FETÖ Terör örgütünün kalkıştığı hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Gürkan, şu cümleleri kurdu;

"15 Temmuz gecesi milletimizin iradesine alçakça saldıran, hedef gözetmeksizin haklarını ve demokrasisini, vatanını savunmak için sokaklara çıkan masum insanların üzerine kurşun yağdıran hainleri unutmayacağız.

Ezelden beridir hür yaşamış bir neslin torunları olarak, O karanlık geceyi "Türkiye Aşkına" deyip aydınlığa çevirdiler. Milletimiz bu alçaklara fırsat vermedi ve FETÖ/PDY terör örgütünün tüm hainlik girişimini bertaraf etti.

Başkomutanımız, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu ve milletimizin de Cumhurbaşkanımıza cansiperane sahip çıkması, dünya demokrasi tarihinde şerefle yerini almıştır. Bir daha asla bu hain girişimlere fırsat vermeyeceğiz, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. 15 Temmuz'un yıl dönümünde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, muhterem gazilerimizi minnetle anıyorum. Rabbimden, bizleri bir daha böyle acılarla karşı karşıya bırakmamasını diliyorum." - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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