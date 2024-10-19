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AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan;

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan;
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AK Parti bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı, Başkan Gürkan mesajında;

AK Parti bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı, Başkan Gürkan mesajında; "Tam 160 yıl önce 1864'te kabul edilen Teşkil-i Vilayet Nizamnamesi ile kurulan muhtarlık müessesi ve muhtarlarımız, mahalle ve köy sakinlerinin seçtiği ve yerel yönetimin en güçlü temsilcileridir. Demokrasimizin uçbeyleri tüm muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyor, her birinin 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" dedi.

Başkan Davut Gürkan yayınladığı mesajında, "Vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi üstlenerek, halkımızın taleplerini yetkililere ulaştırmakta ve sorunların çözümünde çok önemli bir rol oynayan Muhtarlarımız, demokratik katılımın en temel seviyesini oluşturmaktadır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte, 2015 yılında itibaren 19 Ekim, her yıl "Muhtarlar Günü" olarak kutlanıyor. Kamu hizmetlerinin mahallelerimize etkin bir şekilde ulaşması, toplumumuzun huzur ve refahının sağlanması yolunda büyük bir özveriyle çalışan muhtarlarımız, mahallelerin nabzını tutan, halkın sesi olan önemli birer figürdür. Özellikle kırsal kesimde muhtarlar, vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Uzun bir süreç içinde gelişerek günümüze kadar ulaşan muhtarlık müessesi ve muhtarlar, yerel yönetimde önemli bir yere sahip olup, vatandaşların sorunlarına çözüm bulmak için çalışmaktadırlar. Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahalle ve köy halkının devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa'mıza ve ülkemize nice güzel hizmetler üretmek için omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu önemli görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren, demokrasimizin uçbeyleri tüm muhtarlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı günler diliyor, her birinin 19 Ekim Muhtarlar Gününü kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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