AK Parti Bursa'dan dijitalleşme hamlesi

Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ankara Kızılcahamam'da düzenlenen "İl Başkanları ve İl Koordinatörleri Çalışma Kampı'nda, Bursa teşkilatının dijitalleşme vizyonunu gözler önüne seren AK Sistem uygulamasının sunumunu gerçekleştirdi.

Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen kampta, teşkilatın gücü, sahadaki birikimler ve geleceğe dair hedefler masaya yatırıldı. Başkan Gürkan'ın sunumuyla tanıtılan AK Sistem, AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından özgün bir yazılımla hayata geçirilen ve partinin diğer teşkilatlarına da örnek teşkil eden bir proje olarak öne çıktı. Başkan Davut Gürkan, yaptığı açıklamada, "Bursa il Başkanlığımız tarafından geliştirilen AK Sistem sadece teknik bir yenilik değil. Bu uygulama, aynı zamanda sahada daha güçlü, daha organize ve daha hızlı bir kurumsal yapının da teminatıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" hedeflerine ulaşma yolunda atılan her adımın planlı ve kararlı bir şekilde atılmış adımlar olduğunu belirten Başkan Gürkan, birliğin ve çalışmaların bereketli olması temennisinde bulundu. - BURSA