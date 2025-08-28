AK Parti Bursa'da 58. Danışma Toplantısı

Ak Parti Bursa İl Başkanlığınca 58. İl Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Bursa İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, milletvekilleri, belediye başkanları ve 3 kademe teşkilat yönetimlerinin katılımıyla düzenlenen toplantı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Başkanı Davut Gürkan, Ak Parti'nin kuruluşunun 24'üncü yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

Gürkan, Ak Parti'ye her katılan yeni üyenin Türkiye Yüzyılı'na katılmış yeni bir nefes olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 24 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolculukta, ülkemize ve Bursa'mıza her alanda nice eserler, yatırımlar ve hizmetler kazandırdık. Bugün de bu 24 yılın emeğini omuzlarında, gençliğin heyecanını yüreğinde taşıyan bir teşkilatız." ifadelerini kullandı.

"AK Bursa Sahada" programlarıyla 17 ilçede her gün vatandaşlarla buluştuklarını bildiren Gürkan, 22 Ağustos'ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Genel Merkez yöneticileri ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Bursa Programı'nın başarısının altını çizdi.

Gürkan, bu programlarda milletin AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inancının ilk günkü gibi taze olduğunu gördüklerini aktararak, "Uludağ gibi arkamızda dimdik duran bir desteğimiz var." ifadesini kullandı.

Türkiye merkezli sosyal medya platformu NSosyal'e değinen Gürkan, "NSosyal sadece bir uygulama değil, milli iradenin dijital dünyadaki kalesidir. Hep birlikte bu platformu sahiplenmeli ve büyütmeliyiz." çağrısında bulundu.

AK Parti Kadın Kolları Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı görevini de yürüten Bursa Milletvekili Emel Gözkara Durmaz'ın "Gelecek İçin Yeşil Kalkınma" temalı sunum gerçekleştirdiği toplantıda, yeni üye seferberliği kapsamında AK Parti'ye en çok üye kazandıran kişilere de teşekkür plaketi verildi.