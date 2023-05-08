AK Parti Bolu İl Başkanı Güner'den 'kınalı' gönderme

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik, "HDP Genel Merkezi'ne kargo ile gönderdiğin kınalar vardı ya, yerine ulaşmamış sanırım.

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, HDP Genel Merkezi'ne kına gönderen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a yönelik, "HDP Genel Merkezi'ne kargo ile gönderdiğin kınalar vardı ya, yerine ulaşmamış sanırım. Sayın Kılıçdaroğlu hazır gelmişken yarın kınaları kendisine teslim et bence, o HDP/ye ulaştırır. Sıkı görüşüyorlar bu ara" dedi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye meclis toplantısında AK Partili kadın meclis üyesiyle arasında geçen diyalogun ardından CHP tarafından kesin ihraç istemiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edilmişti. Özcan hakkında 2022 yılının eylül ayında 1 yıl süreyle ihraç kararı verilmişti. HDP milletvekillerinin sosyal medyada kararı olumlu buldukları yönünde paylaşımlarının ardından Özcan, HDP Genel Merkezi'ne kargo ile kına göndermişti. AK Parti Bolu İl Başkanı Güner, sosyal medya hesabından yarın Bolu'ya gelecek olan Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve Bolu Belediye Başkanı Özcan'a göndermede bulundu.

"O HDP'ye ulaştırır"

Güner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tanju Özcan, hani geçenlerde HDP Genel Merkezi'ne kargo ile gönderdiğin kınalar vardı ya, yerine ulaşmamış sanırım. Sayın Kılıçdaroğlu hazır gelmişken yarın kınaları kendisine teslim et bence, o HDP'ye ulaştırır. Sıkı görüşüyorlar bu ara. Hem kargo masrafın da olmaz" dedi. - BOLU