AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız Mazbatasını Aldı

Hafta sonu yapılan ilçe kongresinde seçimi kazanan AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız ve yönetim kurulu, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alarak göreve başladı.

Mazbata teslim almaya Bodrum Ak Parti Bodrum Meclis üyesi Seha Ergene, yönetim kurulu ve parti üyeleriyle beraber adliyeye giderek mazbatasını alan Başkan Yaşar Yıldız adliye önünde açıklamada bulundu.

Yıldız, yaptığı açıklamada birlik ve beraberlik zamanı olduğunu dile getirerek "İnşallah bundan sonraki süreçte Bodrum'da iyi yapılan her şeyin arkasında, kötü yapılan her şeyin karşısında olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan yönetim kuruluma, meclis üyelerime, İl Başkanımıza ve tüm partililerimize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte Bodrum için bir şeyler yapacağımıza şüphem yoktur" dedi. - MUĞLA