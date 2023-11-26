AK Parti Bilecik'te temayül yoklaması yapıldı

31 Mart 2024'te düzenlenecek Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'den Bilecik merkez ve ilçelerinde aday adayı olanlar için temayül yoklaması yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda, Temayül Komisyon Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, Sakarya Milletvekili Murat Kaya, MKYK üyesi Hülya Terzioğlu ve Gençlik Kolları MKYK üyesi Osman Akgül'ün sorumluluğunda başladı.

Elektronik ortamda yapılan oylamada, her bir teşkilat üyesi aday adayından 3'ünü tercih edebiliyor. Oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından sonuçlar genel merkezin sistemine aktarılacak.

Temayül Komisyon Başkanı Kocaeli Milletvekili Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilat mensuplarının hem mevcut belediye başkanları hem de aday adayları için dijital ortamda değerlendirerek bu sürece katkıda bulunduklarını aktararak, "Temayül yoklamaları öteden beri AK Partimizin aday belirleme kriterlerinden bir tanesi. Birçok kriterden bir tanesi. Teşkilatımız, Bilecik merkez ve ilçelerindeki hem mevcut belediye başkanlarımızı değerlendiriyorlar hem de gönüllerindeki isimleri bildirerek, genel merkezimizde inşallah değerlendirilecek. E temayül birçok partinin uzak olduğu ama AK Parti'nin üç dönemdir seçimlerde başarıyla uygulamaya koyduğu bir yöntem. Bu önemli. Kağıt israfı yok." dedi.