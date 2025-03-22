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AK Parti Bilecik'te İftar Programı Düzenledi

AK Parti Bilecik'te İftar Programı Düzenledi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya geldiği iftar programında birlik ve dayanışma vurgusu yaptı. İl Başkanı Serkan Yıldırım, katılımcılarla birlikte Ramazan’ın manevi atmosferini paylaştı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında, özel ihtiyaçlı bireylerle bir araya geldi.

Bilecik AK Parti İl Başkanlığı binasında gerçekleşen etkinlik, toplumun birlik ve dayanışma duygusunun güzel bir yansıması oldu. Programa, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Servet Yılmaz, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri, dernekler ve özel bireyler katıldı. Programda katılımcılar, Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte paylaştı.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada; "Kıymetli özel ihtiyaçlı kardeşlerimizi iftar sofrasında ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini yaşadığımız bu özel akşamda, gönüllerimiz bir oldu. Rabbim sofralarımızı bereketlendirsin, birliğimizi daim eylesin" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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