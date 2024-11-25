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AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Kongreleri Tamamlandı

AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Kongreleri Tamamlandı
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AK Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, 'Gençliğinle Geleceğe Yön Ver' sloganıyla yapılan 7. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinin gençlerin dinamizmini sergilediğini ifade etti. Demiröz, gençlerin sorunlarını dinleyerek ülkenin geleceği için projeler geliştirdiklerini belirtti.

Ak Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek, "Bilecik'te 'Gençliğinle Geleceğe Yön Ver' sloganıyla yola çıktığımız 7. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerimiz gençlerimizin dinamizmini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi" dedi.

Ak Parti Bilecik İl Gençlik Kolları Başkanı Volkan Demiröz, il genelinde 7. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerinin tamamlandığı söyledi. Demiröz, "AK Parti Gençlik Kolları olarak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir sorumluluk taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Geçtiğimiz haftalarda 'Gençliğinle Geleceğe Yön Ver' sloganıyla yola çıktığımız 7. Olağan İlçe Gençlik Kolları Kongrelerimiz, gençlerimizin dinamizmini ve kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu kongrelerde, gençlerimizle bir araya gelerek, ülkemizin ve ilçelerimizin geleceği için önemli kararlar aldık. Birlik ve beraberlik içinde, daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim, istihdam, çevre ve sosyal sorumluluk projeleri gibi birçok alanda gençlerimizin aktif rol almasını sağlamak amacıyla çeşitli projeler geliştirdik. Bu projelerle, gençlerimizin yeteneklerini ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, gençlerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için düzenli olarak toplantılar ve etkinlikler düzenliyoruz. Bu çerçevede İl Gençlik Kolları Başkanlığım sürecinde gelmiş geçmiş en büyük gençlik hareketini oluşturduğumuzu düşünüyoruz. Gençlik kolları olarak, sadece bugünün değil, yarının da liderlerini yetiştirmek için çalışıyoruz. Gençlerimizin, ülkemizin geleceğinde söz sahibi olmaları için onlara gereken tüm desteği sağlamaya devam edeceğiz. Birlikte, daha aydınlık ve güçlü bir Türkiye için el ele vererek çalışacağız. Bu vesileyle, gençlik kollarımızın tüm üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Hep birlikte, daha güzel yarınlara ulaşmak için kararlılıkla ilerleyeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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