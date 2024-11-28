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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'ndan Önemli Toplantı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'ndan Önemli Toplantı
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AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirilen olağan yönetim kurulu toplantısında, parti gündemi üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı ve birlik beraberlik vurgusu yapıldı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıda partinin gündemindeki önemli konular ele alındı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın başkanlığında Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirilirken, parti gündemini değerlendirdi. Toplantıda, partinin yerel ve genel gündemi üzerine kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. AK Parti Meclis Yönetim Kurulu üyeleri, önümüzdeki dönemdeki çalışmalar ve stratejik adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım toplantı konuşmasında, Bilecik'in her alanda kalkınması ve AK Parti'nin hedeflerine ulaşabilmesi için teşkilat mensuplarının birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam etmesinin önemini vurguladı. Teşkilatların uyum içinde yürüteceği çalışmalara değinen Yıldırım, partililerin özverili çalışmalarıyla Bilecik'in daha fazla başarı elde edileceğini ifade etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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