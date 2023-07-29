AK Parti Bilecik İl Başkanlığı İlçe Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na 7 ilçenin başkanı katıldı. Toplantıda ilçe başkanlarının sorunları dinlendi ve 31 Mart seçimleri için çalışma takvimi değerlendirildi.