AK Parti Bilecik İl Başkanlığı İlçe Başkanları İstişare Toplantısı Yaptı
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İlçe Başkanları İstişare Toplantısı'na 7 ilçenin başkanı katıldı. Toplantıda ilçe başkanlarının sorunları dinlendi ve 31 Mart seçimleri için çalışma takvimi değerlendirildi.
AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından İlçe Başkanları İstişare Toplantısı yapıldı.
İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya Bilecik'e bağlı 7 ilçenin başkanları katıldı. İlçe başkanlarının sorunlarının dinlenildiği topladı konuşan İl Başkanı Yıldırım, ilçe başkanlarına her zaman halkın ve esnafın hal ve hatırlarını sormalarını istedi.
Gerçekleştirdiğimiz toplantıda 31 Mart seçimleri için çalışma takvimi de değerlendirildi. - BİLECİK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika