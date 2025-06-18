AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Haftalık Toplantısını Gerçekleştirdi

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı Haftalık Toplantısını Gerçekleştirdi
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AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını yaptı. Toplantıda yürütülen çalışmalar, teşkilat faaliyetleri ve önümüzdeki dönem projeleri değerlendirildi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı tarafından haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Başkanı Serkan Yıldırım, toplantının ardından yaptığı açıklamada, "Haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı kıymetli il yönetim kurulu üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Toplantımızda ilimizde yürüttüğümüz çalışmalar, teşkilat faaliyetlerimiz ve önümüzdeki dönem projelerimizi istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde, milletimizin hizmetinde durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda ayrıca, teşkilat çalışmaları kapsamında planlanan etkinlikler ve saha faaliyetleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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