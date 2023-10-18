Bilecik merkezde bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası önünde bir şahıs tarafından bırakılan bavul, ekipleri alarma geçirdi. Şahıs kısa sürede yakalanırken, bavulun içinde sadece kıyafet olduğu belirlendi.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası önünde bırakılan bavul paniğe neden oldu

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binası önünde bırakılan bir bavul ekipleri alarma geçirdi.

Bilecik merkez İsmetpaşa Mahallesi Rasim Bey Caddesi Elif Apartmanı 5'inci katında bulunan AK Parti Bilecik İl Başkanlığı'nda dün akşam hareketli dakikalar yaşandı. Apartman girişinde henüz ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu bir şahıs valizi bırakarak yoluna devam etti. Bunu gören vatandaşlar durumu hemen 112'yi arayarak haber verdi. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken, şahıs kısa sürede yakalandı. Bavulun içinde kıyafet çıkarken, şahıs sorgusunun ardından serbest bırakıldı. - BİLECİK